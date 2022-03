Venemaal Ukraina sõja vastu sõna võtnud Julia Aug on enne seda kirja mitu päeva hoogu võtnud, et mu küsimustele vastata. Minu hirm, meie ühine väike hirm on samas, et Venemaa sulgeb interneti.

Vaadates Augi eelmise aasta lõpus esietendunud lavastust “Ema, kas meie kass on ka juut?”, mõtlesin ma oma vaatamismõtteid kokku võtvalt, et see, mis nägin, on mateeriasse kootud palve.

Kui talle seda ütlesin, rääkis ta mulle mõtteid seda lavastust tehes, mis ikka jõudsid selleni, et Venemaa on naasmas 1937–1938 suure terrori ja repressioonide aega. “Aga me keegi ei tahtnud seda uskuda,” tõdes Aug.