NÄDALA ILMAPROGNOOS | Lõpuks ometi on oodata ilusaid päevi, aga soojad talveriided tuleb taas välja otsida

Alates teisipäevast tugevneb Lõuna-Skandinaavia ja Soome kohal kõrgrõhuala, mis kesknädalaks on jõudu kogunud ning laienenud Skandinaaviast üle Soome ja Baltimaade Venemaale. Ilm on sajuta, kuid talviselt külm. Selge taeva all langeb öine miinimum teisipäeval ja kolmapäeval Kesk- ja Ida-Eestis –15 kraadi ümbrusse. Nädala teine päev tuleb miinuskraadidega, kuid kesknädalal tõuseb õhutemperatuur Lääne-Eestis taas üle 0 kraadi.