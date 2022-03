SÜGAV MÕTE

JEKATERINA KOTRIKADZE: „Kuidas juhtus, et üks mees, kes vehib tuumarelvaga nagu kalli auto võtmetega, asus määrama minu laste, meie laste tulevikku?“

RIHO ÜHTEGI: „Logistiliselt on Venemaal tõsised probleemid. Korras tehnika seisab tee ääres, sest kütus on otsas. Mehed kurdavad, et süüa pole.“