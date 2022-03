KUULA | Toitumisterapeut Annely Soots soovitab: sellised on tervisliku toitumise põhitõed

Kui meile tundub, et toidulauaga on midagi valesti või on meid tabanud tervisehäire, millele söögi hoolika valimisega saab leevendust või koguni tervenemist tuua, on hea mõte otsida abi toitumisnõustaja või -terapeudi juurest. Paljusid selle ameti pidajaid Eestis on koolitanud Annely Sootsi või mõni tema õpilastest.