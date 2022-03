Hindrek Riikoja: sõja tagajärjed teevad nukraks ka Euroopa toidulaua

Vaata siit, millest Maalehe värskes numbris veel juttu!

Ukrainat on ajalooliselt ikka nimetatud Euroopa viljaaidaks. Tänavu jääb see ait aga tühjaks või koguneb sinna varusid väga napilt, sest põllumehed ei saa lihtsalt maad harida. Suur osa piimakarjast, sigadest ja lihaloomadest viiakse tapale, sest millega sa neid toidad, kui põllule ei pääse. Kõige selle taastamine võtab aastakümneid. Kui sellele lisada veel Venemaa põllumajandustoodang, mille ees Euroopa ja arenenud maailma uksed suletuks jäävad, muutub pilt veelgi nukramaks.

Lihtne on langeda pragmatismi küüsi ja oma majanduslikest huvidest lähtudes hakata Venemaa käitumist õigustama. See ei ole lahendus. Kõlab küll suureliselt, ent ukrainlased võitlevad praegu Euroopa vabaduse eest. Vladimir Putin ja tema juhitav Venemaa ei peatu edu korral Ukrainas. Ei maksa küsida, kas Venemaa ründab sellisel juhul järgmisi riike; peab küsima, millal ta seda teeb. Eesti ning teised Balti riigid on selles nimistus ühed esimesed.