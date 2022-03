Eesti avaks Ukrainale tee Euroopa Liitu. Politoloog: see võib halvasti lõppeda

„On oluline anda Ukrainale Euroopa Liidu kandidaadi staatus,“ sellise sõnumiga esines reedel välisminister Eva-Maria Liimets Euroopa Liidu välisasjade nõukogu erakorralisel istungil.

Sõja algusest saati on see mitmes kord, mil Eesti võitleb Ukrainale Euroopa Liidu kandidaatriigi staatuse saamise nimel. Tartu Ülikooli Johan Skytte poliitikauuringute instituudi rahvusvaheliste suhete teooria professor Eiki Berg leiab, et Euroopa Liidu kandidaatriigi staatuse andmine oleks emotsiooni pealt tehtud otsus, mida on sõja lõppedes raske täita.

„Ma ei ole kindel, kas sõjas olevat riiki saab Euroopa Liidu kandidaatliikme staatus kõige paremini aidata. Solidaarsus peab väljenduma muus: sõjavarustuse tarnes, Putini režiimi survestamises, põgenike abistamises,” ütles Berg.

Tema sõnul oleks halvim