Toidupanga juhataja Vene toodetest: uskumatu, et toidukõlbulik kaup pannakse pigem seisma, kui annetatakse meile

“Prisma saatis suure hunniku teed, komme ja sefiiri ja väike kogus heeringat oli vist ka neilt. Minule teadaolevalt tuli meile kaup, mis oli poes juba välja pandud, mitte ei olnud laos ootel. Bolt andis Borjomi veed kõik meile. Teised jaeketid pole Tallinna toidupangale siiani annetanud,” kommenteeris Ojakivi.

Tallinna toidupanga juhataja mõistab jaekettide otsust Venemaa ja Valgeve päritolu kaupade sisseost lõpetada, kuid nende seisma jätmine või ära viskamine on tema hinnangul täiesti arusaamatu. “Tegemist on söögikõlbuliku kaubaga, mis on tootjale nagunii juba kinni makstud. Mina isiklikult müüks kõik ostetud asjad ära – kes soovib, see ostab. Kes ei soovi, see ei osta. Või kui ära ei müüda, siis võiks vähemalt annetada abivajajatele.”