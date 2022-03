Ärme eitame, parem aitame!

Kes võib nüüd veel väita, et koroonavastasel vaktsiinil Sputnik V puuduvad kõrvalnähud?

Venemaa mehed olid tänulikud firmale Apple, et nad peatasid oma uute telefonide müügi enne naistepäeva.

Kui Stirlitz ei saanud õlle eest maksta oma pangakaardiga, sai Müller kohe aru, et tegu on Vene residendiga.

Tarkusetera Venemaalt. Kui teil on rublasid, siis vahetage need müntideks – sellisel kujul võite need anda metallikogumise punkti ja saada vastu päris raha.