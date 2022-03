Mesi võib vabalt olla ka roosa

Vaata siit, millest Maalehe värskes numbris veel juttu!

Andres Tamla peab Läänemaal ajaloolises Jüri-Hansu talus mesilasi, on endise laudahoone renoveerinud kaasaegseks tootmiskeskuseks ja pälvinud aasta mesiniku tiitli. Mesilasi on 36aastane Tamla pidanud juba 13 aastat, tudeerinud seda ametit nii Olustveres kui Soomes praktikal olles ja nüüd nõustab konsulendina teisigi.

Tamlal on OÜs Emesi praegu 130 mesilasperet, kes gruppidena laiali ümber talu. Mesitarusid on nii Marimetsa raba ääres, vanadel karjamaadel kui mahajäetud talukohtades. Koostöös kohaliku põllumehega on ta mesitarusid paigaldanud ka tatrapõllu lähistele.

”Eelmisel aastal rüüstas karu kuus korda meie naabrite mesitarusid, meieni pole ta veel jõudnud, aga mine tea,” arutleb mesinik. Lisades, et kõige suuremat kurja teevad siiski kahejalgsed rüüstajad – probleemiks on saanud mesilaste vargused, mesilasperesid on varastatud üle Eesti.