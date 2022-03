VIDEO PIIRILT | Medyka piiripunktist tuleb rahvast üle nüüd juba lakkamatu vooluna

Teised seisavad lihtsalt pärast piiriületust elavasse järjekorda, kust inimesi järjest bussidele pannakse ja siis edasi Chelmi põgenikekeskusse viiakse. Seal pannakse nimed kirja ning jagatakse inimesi edasi bussidele.

Nagu on varasematelt piltidelt näha olnud, siis on tulijad peamiselt lastega naised ja eakamad inimesed. Nad on rahulikud, info sellest, et neid aidatakse on teada.

„Peame nüüd vaatama, kus öö saame ära olla,“ ütles oma pisikestele põnnidele naine, kes oma peret tasapisi järjekorda suunas.

„Meie oleme Harkivist, seal on praegu hull, kogu aeg pommitatakse,“ rääkis noor neiu. Teda rõõmustas tohutult see, et bussid, mis edasi viivad, on tasuta. Eriti lõid silmad särama, kui selgus, et jagatakse ka toitu. „Kõht on kohutavalt tühi,“ tunnistas ta. Sama kuuldus järjest ka teistelt tulijatelt. Riidekuhjad neid suurt ei huvitanud.

Medykas käib elu ööpäevaringselt. Tünnides on süüdatud lõkked, palju on vabatahtlikke, kes entusiastlikult ja hoolivalt infot jagavad. Kohal on politsei, kelle ülesandeks paistis olevat bussijärjekorras korda hoida. Inimeste soov esimesena sõidukisse saada oli nii suur, et mehed pidid kätest kinni hoides aheliku tegema, et kedagi rataste alla ei trügitaks. Muidu korralikus rivis tekkiski kisa vaid siis, kui nähti, et keegi üritab ette trügida.

Teiselt poolt praegu suur järjekorda enam ei ole, vähemalt nii rääkisid piiri ületavad inimesed. Enamik neist lootis edasi sõita Saksamaale. Sealt on tulnud ka vabatahtlikke, samuti masinaid abikoormatega.

Piiril on väga palju ajakirjanikke, näha oli isegi türklaste võttemeeskonda, paljud on pannud üles oma väikse laagri. Huvi toimuva vastu on tohutu ning põgenejad näisid seda võtvad omamoodi sõjaga kaasneva paratamatusena.

Ukrainast on põgenenud praeguseks 1,5 miljonit inimest. Neist Eestisse on politsei- ja piirivalveameti andmetel alates 27.02 kuni 06.03 saabunud 6803 Ukraina kodanikku ja nende pereliiget, kellest transiidil on olnud 1196 inimest.

Saabujate hulgas on olnud vähemalt 1889 last.