Eestlaste meeskonna sõnul on ei ole teisel pool piiri ootel suurt järjekorda, nendeni jõudvad inimesed on siiski sageli väga kurnatud, sest on olnud teel 4-5 päeva. Kõhud on tühjad, sest kodust kaasavõetu sai otsa, kuskile süüa ostma minna teekonnal ei juletud. On šokis lapsi, kes on juba mitu päeva ainult nutnud, vanemad on murest ja teekonnast väsinud. Isegi lahke pilk ja soe jook toovad pisara silma.