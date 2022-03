Jana Rand: maskide rohkus näitab kohastumisvõimet

Mu jakitaskus on kaitsemask. Ka dressipluusi, talvemantli ja suusajope taskus on mask. Auto kindalaekas, seljakotis ja käekotis samuti. Tundub, et olen piisavalt pidanud sajatades poest tagasi pöörduma või trammi asemel kondiauruga liiklema, sest mask on maha jäänud. Nüüd läheb mask ette automaatselt ja ilma mõtlemata.