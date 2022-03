Krimka tapab igavuse

Et õppida nägema kurja

Kirjandusteadlased on üritanud mõista krimiromaanide suure populaarsuse põhjusi ja sel teemal on kirjutatud kümneid uurimusi. Näiteks ühe teooria põhjal vajavad inimesed kriminaalseid lugusid selleks, et korrastada oma sisemist maailmapilti ning õppida nägema kurja.