Euroopa Komisjonil oli plaan 2021.aastaks kellakeeramine lõpetada, aga kuna igal liikmesriigil on pädevus ajavööndit valida, siis kokkuleppeid ei ole saavutatud ning eelnõu on praeguseks kõrvale jäänud. „Selle eelnõuga ei ole märkimisväärselt edasi liigutud, kuna viimastel aastatel on olnud ajakriitilisemaid teemasid, mis ühist lahendamist vajavad, nagu Covid või praegune julgeolekuolukord,” ütles Laaster.

Laaster ütles, et kellakeeramise lõpetamise eelnõuga edasiminek on Euroopa Liidu Nõukogu eesistujariikide pädevuses. Millal see võiks uuesti päevakorda tõusta ...