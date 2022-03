NÄDALA ILMAPROGNOOS | Uuel nädalal läheb päris soojaks!

Õhutemperatuur langeb öösiti –5, selge taeva all sisemaal –10 ümbrusse, päeval kerkivad termomeetrinäidud järjest enam üle 0°. Kui täna on temperatuurifoon 0° lähedane, siis homme paar-kolm kraadi plusspoolele, nädalavahetusel juba üle +5° ja uue nädala algul on võimalik tõus +8...+9°ni.