Mitte kuidagi ei suutnud Tanja uskuda, et sõda Ukraina ja Venemaa vahel päriselt tuleb. Nüüd tulevad iga päev tuttavad Tanja juurde ja küsivad, kuidas tal läheb. „Üks kolleeg ütles mulle – Tanja, ma ei saanud eile terve öö magada. Mõtlesin, et kui sul on Ukrainas keegi, kes siia tahab tulla, siis ma võtan ta enda juurde,” räägib Tanja. Ta on pakkumise eest tänulik, kuid kinnitab, et tema perest ei taha keegi Ukrainast lahkuda. „Nad jäävad koju ja loodavad, et see olukord kord lõpeb.”