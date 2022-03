Vaata siit, millest Maalehe värskes numbris veel juttu!

Dokumentaalfilmi "Sellest saab meie suvi" peategelased on Karit Tudulinnast, Doris Tallinnast, Joonas Võrust ja Fred Vigalast, kellele viimane koolikell kõlas 2020. aasta suvel. Nad räägivad kaamera ees ka kolm aastat enne kooli lõpetamist.

Karit, Joonas, Fred ja Doris on igati sümpaatsed noored oma huvide ja unistustega. Nad tahavad ise oma teed otsida ja leida ning teevad selle nimel tööd. Lihtne see pole, kuid kätte on jõudnud aeg pesast välja lennata.

„Kodust ära ikka, pigem oma elu peale,“ ütleb Fred.