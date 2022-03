LAHINGU OOTEL | Odessa kesklinnas enam liikuda ei saa

Esmaspäeval-teisipäeval on Odessas ärevamad päevad, ilm soosib dessanti.

Siiski püüab linn elada nii normaalses rütmis, kui see vähegi võimalik on. Ukraina presidendi eeskujul näitavad linnapead end võimalikult palju avalikkuse ees ning püüavad inimestega isiklikult suhelda.

Odessa linnavalitsus on andnud teada, et nad töötavad ööpäevaringselt ilma puhkepäevadeta. Näiteks jõudsid nädalavahetusel kohale sõpruslinna Marseille kiirabiautod ning linnapea Gennadi Trukhanov ruttas neid vastu võtma.

Peale seda jõudis linnapea külastada üht Odessa suuremat turgu, et isiklikult kindlaks teha, kas toidukaupa on seal piisavalt. Inimesed tegid selle üle küll nalja, aga see oli veel üsna heatahtlikus laadis — näe linnapea ise vaatas munad ja kapsad üle, kõik on kontrolli all!

Miks seda vaja on: Odessa valmistub nii dessandiks kui blokaadiks ja nende jaoks on toit ja meditsiinitarbed esmased. Praeguseks on ettevalmistused nii tõsised, et linnas enam liikuda ei saa.