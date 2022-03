AJAKIRJANIKU SÕIDUKOGEMUS | Värske S-Cross on auto, mida sul tänavuses Eestimaa talves parasjagu tarvis oli

Jah, võibolla on üks asi, mida ma värske Suzuki S-Crossi puhul plussiga ei märkinud. Ja sedagi tingimuslikult. See on keskmise kütusekulu näit. Kui ma auto proovisõidule viisin, oli kulutatud 8,2 liitrit bensiini 100 km kohta ja ükskõik, kui melanhoolselt ma pika sõidu jooksul ka gaasi ei andnud, alla 7,7 keskmine ei langenud.

Sulev Oll