Parem olla löögi all kui igavese nöögi all!

Palju on kurdetud selle üle, et Eesti mehed toituvad ebatervislikult ja söövad vitamiinivaest toitu. Hiljuti Jämeküla meeste seas korraldatud pimeuuring aga näitas, et lahendus peitub serveerimise viisis, täpsemalt selles, kes ning kuidas meestele puu- ja köögivilju meestele söögiks pakub. Kuulsast Eedeni aia sündmusest inspireeritud Sooltorusõprade Seltsi Frukt & Trakt uurijad korraldasid katse, mille käigus anti sajale katsealusele esmalt puuvilju, kusjuures andjaks oli eevaülikonnas kaunitar. Selgus, et eranditult kõik katsealused võtsid annid hea meelega vastu ja sõid need ära isukalt. Kõrvalseisjate sõnul saatis mugimist rahulolev mõmin.