Andres Puustusmaa: meil jääb üle vaid imet oodata

Režissöör Andres Puustusmaa ei usu, et Vene kinos lähiajal midagi head juhtuma hakkab. "Kavalaid propagandafilme on palju ette tehtud, nüüd hakatakse neid veel enam tootma. Ja eks see näitab ka, kes on limukad, kes mitte, kes milliseid valikuid teeb," teab Puustusmaa.

FOTO: SVEN ARBET