Kui palju on vaja raha, et end lahti ühendada Vene gaasist?

Tõenäoliselt on suur osa Eesti inimesi praeguseks seda meelt, et sanktsioonid Venemaale ning ühtlasi Vene gaasist loobumine on õige samm, kuigi tõsi, kõige enam saavad nendest otsustest haavata tavakodanikud. Ometigi on just praegu nende otsuste ja investeeringute tegemise vajaduse kommunikeerimine varasemast lihtsam. Kuid otsustajateta ja nende heakskiiduta ei sünni midagi, seetõttu ootab puidusektor ministritelt vastust oma pöördumisele, kuid mitte ainult. Ootus on jõuda reaalsete muutusteni. Jaanus Aun ütleb, et eks kõik hakkab ikka pihta probleemi teadvustamisest, siis lahenduste leidmisest ja nende kasutamisest. Praegu tundub, et oleme esimese ja teise etapi vahel, kuid kiiremas korras tuleb jõuda viimasesse, et ükski siinne sent ei jõuaks Venemaa sõjamasina töös hoidmisesse, vaid hoopis meie enda julgeoleku ja sõltumatuse suurendamisse. Pealegi võidaks sellest iga metsaomanik, puidutööstus ja Eesti majandus. Eesti Erametsaliidu tegevjuht Jaanus Aun viskab siinkohal aga kivi ministrite, valitsuse tervikuna ja ametkondade kapsaaeda, kes praegu, mil puiduhake on turult peaaegu otsas, arutavad tõsimeeli, mis ulatuses ja mis perioodiks metsad kevadel lindude kaitseks lukku panna. “Kas järgmine talv on plaanis külmades tubades istuda või idanaabri gaasiga edasi kütta?“ küsib mees, kes tunnistab, et segadust nii üleüldises pildis kui metsasektoris on palju. „Selge on see, et mets on keerulistel aegadel ikka aidanud, majanduses samuti. Meil on palju küpset majandusmetsa. Tark oleks seda kasutada, mitte inimesi töö ja leivata jätta.“