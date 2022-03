Üks sõber paarutab hommikust õhtuni peas seda, millises suunas oleks kõige õigem ära sõita siis, kui Eesti poole liiguks tuumapilv. Kas piisaks, kui põrutada Lapimaale või peaks ikkagi Nordkapini välja panema? Teine pakib mõttes muudkui kohvreid, et kriitilisel hetkel kõik vajalik kaasa saaks. Kolmas käis sõjaajast jäänud varjendeid vaatamas, et oma silmaga hinnata, kui palju kaitset need pakuvad. Neil kõigil on uni ja enesetunne halb. Nad kõik on lastega naised, kes oma peas üritavad järeltulijate elu päästa.