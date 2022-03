Mari Kartau: nüüd on tõesti viimane aeg oma peaga mõelda

Ükskõik mida me ekraanilt näeme, kunagi pole see 100% objektiivne. Alati on keegi teinud valikuid, materjali töödelnud ja tahes või tahtmata andnud sellele kas või väikese omale meelepärase kalde.

Taktikalises mõttes ei ole praegu neil kahtlustel kohta. Meil on sõda. Sõjas tuleb valida pool. Kes tahab jääda neutraalseks, peab olema vait.





Sõjaolukorras ei ole kahtluste levitamine arvamuste paljusus ega sõnavabadus, vaid seda loetakse reetmiseks. Kui sa ei ole meiega, siis sa oled meie vastu. Need, kes istuvad kahe tooli peal, kuulutatakse provokaatoriteks või topeltagentideks ja mõlemal poolel on sõjaaja loogika järgi õigus nad maha lüüa. Rahuajal oleks see absoluutselt lubamatu, aga sõjaajal on see paratamatu.

Kremli suunatud alternatiivmeedia lõksus



Keegi ei keela sul endal lugeda, kuulata, uurida, otsida oma kahtlustele kinnitust või murele lohutust, aga kui sa ei ole 100% kindel, et see, mis sa leidsid, on tõsi, siis parem ära seda edasi saada. Mõtle oma peaga – aga ära valjusti mõtle. Vaata suurt pilti – kuid ära seda kohe eetrisse paiska, sest võib-olla sa siiski kogu pilti veel näinud ei ole.

Tuleks aru saada, et kuigi ka peavoolumeedias tuleb ette nõmedust ja vassimist, siis see ei tähenda automaatselt, et vene propagandat vahendaval alternatiivmeedial on kõiges õigus.

Üks tark mees ütles, et ühiskondlik halvakspanu sunnib inimesi meelt muutma.

Maailm ongi keeruline, heal juhul arusaadav eriteenistustele. Aga meie valik praegu on väga lihtne. Ukrainas pommitatakse, ja isegi kui kahelda selles, kes keda pommitab, on selge, et inimesed surevad. Võib ju öelda, et see ei ole meie sõda, aga see on meie piiri taga. Kas me tahame toita koletist ja aidata tal üle piiri tulla?

Või kas me tahame tagasi Vene impeeriumi, ükskõik mis nime see ka parajasti ei kannaks? Kui tundub, et see oli päris vahva koht, kus toodeti täpilisi kuivainepurke ja võimsaid vahvlimasinaid, siis palun, uskuge vanemaid põlvkondi, kes on selles impeeriumis elanud.