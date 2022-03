SEADUSEMUUDATUSED | Põgenikele luuakse eeldused töötamiseks ja pakutakse tasuta ühistransporti

Erandina sätestatakse ka töötasu nõue, mille järgi tööandja on kohustatud Ukraina kodanikust töötajale maksma tasu, mille suurus on vähemalt võrdne statistikaameti viimati avaldatud selle tegevusala, kus tööle asutakse, aasta keskmise brutokuupalga ja koefitsiendi 0,8 korrutisega. See tagab võimaluse leida tööd ka piirkondades, kus palgatase jääb Harjumaa ja Tartumaa keskmistele alla ning võimaldab raskesse olukorda sattunud ukrainlastele hädavajaliku sissetuleku.