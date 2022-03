Maaleht otsib kogukonna hinge

Meie nägemuses on kogukonna hingeks inimene, kes loob töökohti, korraldab üritusi, sütitab teisi oma kogukonnas ja tõmbab kõiki kaasa. Eestis on selliseid aktiivseid inimesi palju ning sugugi mitte kõik ei ole kohalikud ettevõtjad või poliitikud. Paljusid neist käivitab lihtsalt soov, et kodukohas oleks elu ja inimesi, et nad oleksid ühtehoidvad ja hoolitseksid üksteise eest.

“Me teame kõik, kuidas inimesed on viimastel kümnenditel liikunud suurematesse linnadesse ja tõmbekeskustesse ning paljud külad on jäänud tühjaks,” kirjeldas Riikoja. Viimasel kümnendil on see aga pisut pöördunud just tänu aktiivsetele inimestele, kes on oma südameasjaks võtnud väiksemate kohtade arengu. Külade arengut on palju rahastanud ka Euroopa Liit ja Eesti riik, kuid seda ei saaks teha kohalike sädeinimesteta.