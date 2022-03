Peipsiääre valda ehitatakse kodu päästetud loomadele. Ka sina saad abiks olla!

„Soovime ehitada loomadele küüni maja kõrval asuvasse kasemetsa, kus kõik loomad on loomasõpradele koos. Ehitatav küün hoiab loomi vihma, lume, tugeva tuule ja kiskjate eest. Päeval on küüni uksed lahti, ööseks aga lähevad loomad küüni kinnise ukse taha, et vältida kiskjate rünnakuid. Loomi kaitseb päeval elektrikarjus ja kiskjakindel võrk. Loomadel on vabadust joosta ja mängida ühe hektari jagu,” tutvustab ta praegu Hooandjas rahastust koguvat projekti. Projekti toetada ja selle kohta rohkem infot saab kui klikkida SIIN. Igale toetajale on vastavalt panusele pakutud välja ka emotsiooni toov meelehea: talus kasvatatud maasikatest kuni unikaalse, suuremale seltskonnale mõeldud suitsusaunaelamuseni välja.