Maasikad saavad tänavu korjatud ilmselt Ukraina põgenike abiga

Vaata siit, millest Maalehe värskes numbris veel juttu!

Köögiviljadega isevarustatus on Eestis praegu vaid 41%, puuviljade ja marjadega 6,4% ning paari viimase aastaga on langustrend üha süvenemas, tõdeti Polli Aiandusuuringute Keskuses peetud aiandusfoorumil.

„Aianduses on palju ebakindlust, aga leevendusmeetmetele on vaja mõelda kohe. Kriisiabiga on ju nii, et see tuleb tõeliselt teosammul. Kui mõtleme kas või 2020. aasta sügava kriisi peale, siis finantsleevendus jõudis ettevõtjate kontole alles aasta hiljem,“ teatas Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoja juhatuse esimees Roomet Sõrmus aiandusfoorumil.

Nüüd aga on lisandunud uued mured – energia, kütuse, tööjõu teemad. Sõrmus lisas, et nüüd peame mõtlema ka sellele, kuidas saame ukrainlasi kaitsta ja abistada.