Turul sõda ei peeta. Venemaa ja Valgevene kaubad on endiselt laias valikus saadaval

Atmosfäär turgudel on ehk natuke surutud. Kiiresti askeldavad turumüüjad on andnud just nagu vaikimisvande, et igaüks müügu mida tahab, poliitikat siin ei tehta.

Eesti Konjunktuuriinstituut

