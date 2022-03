Töötukassa arvestab praeguste prognooside järgi, et meile võib jõuda ligikaudu 100 000 Ukraina sõjapõgenikku, kellest umbes 40% on tööealised inimesed. Samal ajal on vabu töökohti 11 000 ringis. Ukrainlased loodavad siiski võimalikult kiiresti töö leida.