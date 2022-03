Helene Vannaril oli hea näitleja saatus

Vaata siit, millest Maalehe värskes numbris veel juttu!Sa olid vähemalt viimased viisteist aastat mu jaoks „Libahundi” vanaema. Mina mängisin selles Andres Lepiku Lihula linnusemäele lavastatud „Libahundis” peremeest. Nii olin miskitmoodi ka Sinu poeg. Ma polnud tollal aastaid profinäitlejatega koos teatrit teinud ja tunnistan, et pabistasin esimestes proovides väga. Ega meil seal omavahelisi pikki stseene olnud, aga mälus on just see, kuidas Su olemine mu pinged maha võttis. Pime vanaema rääkis murdekeeles ja mõistujutte. Sina ka armastasid murdekeelseid väljendeid. Vähemasti siis. Mängisime koos, see ühendas. Olid oma.