Oksjonil on kolme miljoni euro eest 435 hektarit metsakinnistuid

Timber.ee oksjonikeskkonnas on oksjonil kokku 41 metsa- ja põllukinnistut, millest üks kinnistu on maavara kaevandamise keskkonnaloaga Panga, Rammuka kruusakarjäär Pärnumaal, Rammuka külas. Kokku on oksjonil 435 hektarit maad, 3 026 100 euro väärtuses. Oksjonil pakkumise esitamise tähtaeg on 01. aprillil kell 14.00.