Et olla naabriga rahus, elagem naabrist lahus!

TEET BUBERT

Sensatsioon! Eesti naisele pakuti lääget kastet

Jämekülas aastakümneid tegutsenud armeenia grillbaar „Voch’khari mis“ sattus hiljuti suure kriitikatule alla, kuna kliendi väitel lähtus toidukoha klienditeenindaja – keskealine mees – teda teenindades rassilistest stereotüüpidest. Kohalik noor naine Milvi Liba-Seene teatas sotsiaalmeedias, et tellimust võttes klienditeenindaja „lihtsalt eeldas“, et ta tahab lambalihašašlõki khorovats peale lääget kastet, kuna ta on „kohalik roosapõskne ja pisikeste siniste silmadega“ naine.

„OMG! Langesin äsja otsese rassismi ohvriks. See ei ole OK! Tellisin khorovats'i ja tüüp leti taga ütles: „Kaste on terav. Las ma arvan – soovite pigem lääget?“ Teete nalja vä! Mis aastas me elame, mees, et me ikka inimestega niiviisi suhtleme? Väheterav kaste seepärast, et ma olen eestlane?!“

Naine lisas oma sotsiaalmeediakontol: „Milliseid oletusi sa minu kohta endale veel lubada söandad? Et ma kuulan Sünne Valtrit ja pidutsen Kannu Kõrtsis? Et mulle meeldib TV3 Life ja ma vaatan igal õhtul „Padjaklubi“? Isegi kui suurem osas sellest peab paika, ei ole see OK. See ei ole sinu asi!“

Naise sõnul pidi ta grillbaaris mitu korda sügavalt sisse hingama, et hoida ennast tagasi üle leti hüppamast ja teda vääriti teenindanud mehele „vana hea kombe kohaselt peksa andmast“.

Juba samal õhtul kogunes armeenia grillbaari ette salk inimesi, kes kandsid loosungeid ja skandeerisid: „Ka meie tahame teravat kastet!“, „Piprad ei kuulu ainult teile!“ ja „Maitse ei sõltu naha- ega juuksevärvist!“

Milvi Liba-Seene kutsus inimesi üles ettevõtet boikoteerima, kuni juhtkond palub temalt avalikult vabandust.