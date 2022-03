Sõjaväevormis kindlus "Esimeses stuudios"

Vaata siit, millest Maalehe värskes numbris veel juttu!

Kuidagi igavaks läksid need ETV "Esimese stuudio" saated, mis tehtud poliitikutega. Mul oli tunne, et ka saatejuhid ei küüni selleni, et mis tahes poliitikasaadet arukalt ohjata. Anti tuld ja piitsa. Mõlemalt poolt. Poliitikud ründasid ajakirjanikke ja ajakirjanikud omakorda poliitikuid. Vahel sekka siis mõni mõistlik lause ja küsimus ka, aga üldine joon oli, nagu ikka meelelahutussaadetel, paugutada, et vaataja tähelepanu hoida. Reiting valitses. Eks see oli kurb ka, aga võis ennast lohutada, et formaat selline ja et tegu on seriaaliga, mille kvaliteet pehmelt öeldes kõikuv.

Kui seoses sõjaga Ukrainas ilmusid saatesse mundris mehed, muutus ennekõike saatejuhtide käitumine. Sõjamehi ei rünnatud, neid kuulati. Saatejuhid ei kahtlustanud, vaid hakkasid küsima, ja mis peamine – kuulama.