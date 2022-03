Maamessil on tavaliselt osalenud 450-500 ettevõtet. Juba praeguseks on Urbeli sõnul registreeritud eksponente 410, aga läbirääkimised käivad veel paarikümne ettevõttega. "Huvilisi lisandub iga päev. Nüüd, kus on selge, et piirangud on maas ja Maamess toimub, on seni ootel püsinud ettevõtted julged osalemisotsust vastu võtma," ütleb ta.