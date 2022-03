NÄDALA ILMAPROGNOOS | Kevad hakkab näitama hoopis karmimat ja tormist nägu

Pühapäeva öösel madalrõhkkond eemaldub ning selle järel on lumehooge veel Virumaal ja Peipsi ääres. Jõuline loodetuul hommikuks nõrgeneb. Õhutemperatuur langeb –5° ümbrusse. Päeval liigub üle väike kõrgrõhuhari ja selle järel läheneb merelt uue madalrõhkkonna serv. Ennelõuna on päikeseline ja rahulik. Pärastlõunal kandub merelt pilvelaamu, aga sadu jõuab pärale alles õhtuks. Õhutemperatuur on 0° ümber.