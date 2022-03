Paavst Franciscus usaldab Ukraina ja Venemaa Jumalaemale

Kõikide Venemaa pühendamiste juured ulatuvad aga Fatimasse, Portugali. 1917. aastal maist oktoobrini toimus seal kolmele karjuslapsele Neitsi Maarja ilmutamine kuuel korral. Neitsi Maarja ilmutused on maailma ajaloos aset leidnud mitmel korral ja Fatima polnud sugugi esimene.

Tuntuimad on jumalaema ilmutus Guadelupes 1531 Mehhikos, Pariisis 1830, Loudres 1858, mis on tuntud just erakorraliste tervendamiste poolest ning kuhu iga päev saabub tuhandeid inimesi palverännakule. Viimane ning suurim ilmutus toimus Fatimas aastal 1917.

Kõik ilmutused on olnud kindla sõnumiga kogu inimkonnale, kuid Fatima jumalaema ilmutused on olnud kõige prohvetlikumad. Nii kinnitas Neitsi Maarja 13. juulil 1917 toimunud Fatima ilmutuses, et vaid tema kaudu on võimalik sõja lõpetamine. Niisamuti samal ilmutuse ajal juulis 1917 kuulutas jumalaema ette ka paavsti tapmiskatset, mis 1981. aasta 13. mais juhtuski.

Paavst Johannes Paulus II tunnistas, et vaid jumalaema päästis ta surmast ja peale oma tervenemist tegi ta palverännaku Fatimasse, Portugali, et tänada teda Fatima Maarja pühamus.

Siinjuures tuleks tähelepanu aga lähemalt pöörata 1984. aastal toimunule.

Venemaa pühendamist jumalaema hoolde paavstilt oli palunud orduõde Lucia, üks karjuslastest, ilmutuse tunnistaja. 1980. aasta oli Venemaa ajaloos keeruline ja raske aeg, kardeti, et puhkeb kolmas maailmasõda ning ennustusi, kuidas võib maailmakorraldus muutuda, oli väga palju. Kuid pärast 1984. aasta pühendamist paavst Johannes Paulus II poolt sõda ei puhkenud ja peagi lagunes Nõukogude Liit.

Nüüd palub paavst Franciscus, et taaskord võtaks jumalaema oma hoolde kogu Ukraina riigi ja rahva ning ka Venemaa, kes eriti vajab meeleparandust.