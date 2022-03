Miks kasvatada kanepit?

Tehases töötab Euroopa suurim kanepikoorimise liin. Eesti Maheproteiini Ühistu kvaliteedijuht Joonas Põllumäe: „Kõigepealt sorteerime seemned. Optiline sorteer eristab seemned värvi järgi, gravitatsioonilaual eristatakse need veel raskuse järgi. Vastavalt tera omadustele need kas kooritakse või lähevad koos kestadega õli pressimisele."

Koorimisseade kujutab endast trumlit, kus pöörlevad kettad. Kestad eemalduvadki seemnetest, kui need suurel kiirusel vastu trumli seina põrkuvad. Seejärel separeeritakse kestad seemnete hulgast tuulamise teel.

Põllumäe sõnul kogutakse kõik seemneosad kokku ja kõigel on oma otstarve, nii et tootmises jääke praktiliselt ei tekigi.

Sel moel töödeldi tehases eelmisel hooajal umbes 700 tonni seemneid, kuid tehasel on võimsust mõistagi enamaks.

Uus Eesti kanepisort



Eesti Maheproteiini Ühistu jaoks on väga oluline lõpptoodangu kvaliteet. „See on peamine argument müümisel. Meilt soovitakse mahetoodet ja oluline on seegi, et kanepitoodetes sisalduva psühhotroopse aine THC tase oleks võimalikult väike. Seetõttu kontrollitakse kõiki seemnepartiisid põhjalike analüüsidega, mis tehakse Euroopa laborites," selgitab Põllumäe.

Kvaliteetsema toodangu saamiseks on ühingu eestvõttel ja Hollandi aretajate abiga aretatud isegi omamaine kanepisort 'Estica'. See on kantud Eesti sordina ka rahvusvahelisse sordiregistrisse.

'Estica' erineb senini põhiliselt kasvatatud Soome päritolu õlikanepi sordist 'Finola' selle poolest, et selles sisalduva THC tase on oluliselt väiksem.

Eestis on lubatud THC sisaldus kanepiseemneis 0,2%, kuid ühistu Euroopa kliendid soovivad, et see tase oleks sada korda väiksem - 0,0025% ehk 2,5 mg kilogrammi kohta. Kui 'Finola' sordi seemnete puhul jääb see tase kättesaamatuks, siis 'Estica' seemnete kilogrammis on THC-d vaid 0,4-0,8 mg.

Eesti kanepiseemne eeliseks on ka suurem saagikus ja suurem seeme, mida on lihtsam töödelda.

Igati väärtuslik kanep Põhjuseid selleks on küllaga, sest õlirikastes seemnetes leiduvas õlis on rohkelt polüküllastumata oomega-3-, -6- ja -9-rasvhappeid ja pealekauba veel organismile sobivas vahekorras.

Kanepiseemnete väärtuseks peetakse nende valgusisaldust, eriti aga valgu koostist. Kanepiseemnete valgus on rohkesti arginiini, histidiini ja väävlit sisaldavaid aminohappeid. Need seemned on suurepäraseks proteiiniallikaks.

Oomegarasvhapped toidavad suurepäraselt aju ning võivad olla abiks stressi ja keskendumisraskuste korral. Mineraalainetest on kanepiseemnetes mainimisväärselt kaaliumi, magneesiumi, fosforit ja kaltsiumi, lisaks tsinki ja rauda ning rasvlahustuvaid vitamiine. Külmpressitud kanepiõli sisaldab rohkelt E- ja A-vitamiini.

