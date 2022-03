Metsaomanik: see, mis Natura elupaikadega praegu toimub, on ametnike käkk

Nimelt algatas Euroopa Komisjon rikkumismenetluse Eesti riigi suhtes, selles heidetakse ette, et Eestis ei hinnata raiete lubamisel piisavalt metsamajandamise mõjusid elupaikadele. Ometi elasid metsaomanikud siiani teadmises, et 2004. aastal n-ö maha märgitud Natura 2000 alad on põhjalikult läbi uuritud ja elupaikade kaitse tagatud. Teadupärast plaanis keskkonnaamet veel 2011. aastal Natura aladel inventuurid läbi viia, aga toona jäi asi siiski seisma.

Nii on ka loodud soodne pinnas erinevate hinnangute tekkimiseks, näiteks on keskkonnaameti ametnikud ise metsaomanikele eravestlustes maininud, et kardetavasti kuuel-seitsmel juhul kümnest Natura 2000 alal kaitsmisväärseid elupaikasid ei pruugi olla.

Otepää ümbruses, sh 1957. aastal asutatud ja 232 ruutkilomeetril laiuva Otepää looduspargi aladel umbes 400 hektarit metsamaad omav Magnar Alev on seda meelt, et see on keskkonnaameti tegemata töö, milleks ometi oli aastaid aega, ning on äärmiselt ülekohtune, kui nüüd peab selle minnalaskmise kinni maksma maksumaksja, piirangud aga laotakse n-ö üleöö metsaomanike õlule.