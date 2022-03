Toidu võltsimine läheb järjest raskemaks

Toidu tegelike koostisosade teadmine on tarbijatele väga oluline. Varem oli keeruline peeneks jahvatatud pulbris tuvastada näiteks pähkli- või lupiinijahu, nüüd aga, võttes kasutusele organismide DNA, on võimalik DNA jälgi tuvastada ka jahus ning avastada seal allergeene, mida toidupakendil kirjas ei ole.

Meetodit on katsetatud ka mee uurimisel. Üks supilusikatäis värsket ja töötlemata mett sisaldab 4–20 mikrogrammi DNAd. Mees sisalduva DNA kogus ja kvaliteet peegeldab ka mee töötluse ja lahjendamise mõju. Lagunenud DNA meeproovis viitab üheselt, et ka kõik teised biomolekulid on töötluse käigus hävinenud ning meest on saanud vaid magus mass.