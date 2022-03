Tabasalu elav Arvi jätab 25. märtsil kõik oma toimetused ja istub kahe sõbraga, kes samuti küüditamise ohvrid, viivuks maha. Mehed teevad Arvi juures sauna ja meenutavad lapsepõlve, mis Siberis möödus. Mõeldakse ka neile, kes praegu vaenlase käe läbi hukkuvad.

Nii on nad teinud juba aastakümneid, sest 25. märts on päev, mis meestele igaveseks on mällu sööbinud. Saatuslikust päevast, mis muutis tuhandete perede elu igaveseks.