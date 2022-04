Hoolimata asjaolust, et riik ja EL toetavad ühistegevust, ei ole suudetud käiku lasta ühistulist tööstust, mis suudaks töödelda kõigi osanike toodangut. Põhjuseks asjaolu, et tõusu- ja langusperioodid on vaheldunud kiiresti ning pole suudetud koos vastu pidada.

Kui meie eraldiseisvad ja ilma kindla sisendi ning väljundita sealihatootjad ei suuda teha ühistegevust, jääb vaid loota, et mõni suurem Skandinaavia ühistu nad oma liikmeks võtab enne nende turuväärtuse täielikku kadumist.