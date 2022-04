Elina Backman (37) on Soome uue krimikirjanike laine esindaja ning tema esikromaan „Kui kuningas sureb” võeti aplausiga vastu – see võitis kodumaal paar auhinda ja oli Rootsis aasta parima tõlkekrimka nominent.

Romaani süžee on just säärane, mis lugejat haarab – minevik kohtub olevikuga, kuritegu uurivad värvikad, kuid maalähedased tüübid, loo liinid on sassis ja nende lahti harutamine hoiab lugeja huvi kuni viimaste hetkedeni pinges...