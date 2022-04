Jüri Laurson: iga külvatud seeme loeb, kui on vaja rahvas ära toita!

Vaata siit, millest Maalehe värskes numbris veel juttu!

Praegu peaks valitsus eesotsas maaeluministriga tegema tõhusat reklaami, et kõik, kel vähegi võimalus ja maatükk, paneksid seemned mulda, et põllusaaduste suurest hinnatõusust kergemalt pääseda.

Paljudel eramute ja suvilate omanikel on võimalus kasvatada ka pisikestes aedades oma pere vajaduseks sõstraid, maasikaid, tomateid, kurki, sibulat, tilli jne. See on loodussõbralik tegevus, säilitab elurikkust ja väldib muruniidukite müra. Palju ei võta aias ruumi ka kitsa kasvukujuga sammasõunapuud, mis annavad maitsvaid õunu. Lapsed teevad seejuures varakult käed mullaseks ja nad saavad vanemate kõrvalt algteadmised taimekasvatusest.