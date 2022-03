Kuna tegu on sõja väga tugeva mõjuga, mis sisuliselt on lõpetanud Venemaa ja Valgevene puidu turule jõudmise meie regioonis ning toonud kaasa Venemaalt pärit energiaallikate piiramise, sõltuvad edasised arengud puiduturul lahendustest Ukraina sõjas ning läänemaailma ühtsuse püsimises.

Okaspuupalkide hind on jõudnud tasemele, mida ei osanud keegi ennustada. Kõik neli sortimenti on teinud uued hinnarekordid. Kui kuu tagasi tundus, et männipalkide hind on jõudnud tasemele, kust edasine kasv pole võimalik, siis sõjakuu märts näitas, et on võimalik küll.