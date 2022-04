METSAKOOL | Kas kaitstavate alade laienemine tagab loodushoiu?

Kaitsekord

Veel kaitsevõimalusi

Vääriselupaik on metsaala, kus kitsalt kohastunud, ohustatud, ohualdiste või haruldaste liikide esinemise tõenäosus on suur. Riigimetsas on need kõik kaitstud. Erametsas olevate vääriselupaikade kaitse on vabatahtlik ja toimub vajadusel lepingu alusel. Vääriselupaikadest pärit puitu ei osta FSC tarneahela sertifikaadiga kokkuostjad. Eesti FSC algatusel on olemas ka potentsiaalsete vääriselupaikade nimekiri, mis koostatud peamiselt metsa vanusel põhineva mudeli alusel ja mille puitu ei saa samuti sertifitseeritud ostjale müüa ilma veendumata, kas tegu on vääriselupaigaga või mitte.