GALERII | Maaleht Usbekistanis: jummel, millised viinapudelid siin on!

Jummel, millised on siin viinapudelid. Ka plekkpurgina või hoopis õlimahutina. Hind ikka 2-5 eurot või vähem.

Usbekistanis oli möödunud talv erakordselt pikk ja külm ning ka kevad on olnud jahe, nii jäid kergemad suveriided esialgu kohvrisse. Ööd on külmad ja õhtuti on juba soojemat jakki vaja.