GALERII | Maaleht Usbekistanis: kõik puud on siinmail nummerdatud!

Usbekimaal on kõik puud nummerdatud, et kuri käsi neid ei hävitaks. Nii ka 50 aastane saksauul, tänaseks jubs haruldane ja ohustatud kõrbepuu.

Usbekistanis oli möödunud talv erakordselt pikk ja külm ning ka kevad on olnud jahe, nii jäid kergemad suveriided esialgu kohvrisse. Ööd on külmad ja õhtuti on juba soojemat jakki vaja.