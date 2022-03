GALERII | Maaleht Usbekistanis: öö veedeti eksootilises jurtalaagris

Jurtalaager, eksootiline ööbimispaik kõrbe veerel, saksauulide keskel. Aga kui külmad ja tuulised on tegelikult kõrbeööd, ei suuda isegi Põhjala pojad ja tütred kujutleda.

Usbekistanis oli möödunud talv erakordselt pikk ja külm ning ka kevad on olnud jahe, nii jäid kergemad suveriided esialgu kohvrisse. Ööd on külmad ja õhtuti on juba soojemat jakki vaja.