Eakad leidsid armastuse internetist

Riste tunnistab, et tema oli algataja pool, aga kinnitab siis kärmelt, et Mati on alati kõigega nõus olnud. Selle peale Mati noogutab. Kohtuti Kristiine Keskuses. Kohtumisest mäletab Mati, et oli jahmunud, kui Ristet nägi. Nimelt olevat Riste rääkinud Matile, et ta on selline ... paksuke. „Vaatan ringi. Otsin mina paksukest, aga ei näe paksukest,” kõneleb Mati naerdes. Selgus, et Riste oli olnud enda suhtes põhjendamatult kriitiline. Alguses olid mõlemad natuke kohmetud, ent tunne oli õige – teisega oli kohe hea olla. Mati saatis Riste koju. Selgus, et nende majapidamised olid Tallinnas lähestikku, vaid üks tänav oli vahet. Lepiti kokku, et järgmisel päeval saadakse uuesti kokku.

„Järgmine päev olin Virtsu minemas ja küsisin, kas tahad kaasa tulla ja vaadata, kuidas ma elan. Mati tahtis. „Näitasin talle majapidamist ja olime niisama. Ühel hetkel hakkasin mõtlema, et millal ta ära hakkab minema."